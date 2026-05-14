رابطة الدوري الإيطالي تعلن الموعد النهائي لمواجهة روما ولاتسيو

أعلنت رابطة الدوري الايطالي ان ديربي العاصمة سيقام بين روما ولاتسيو الأحد المقبل عقب الإتفاق مع السلطات المختصة على تقديم موعد انطلاقها نصف ساعة فقط، منهية جدلا أبقى الأندية في حالة من الغموض بشأن مباريات حاسمة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتُلعب خمس مباريات، من بينها ديربي العاصمة، في الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي (بدلا من 12:30، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق ألغى قرارا أوليا لمحافظ روما يقضي بنقل المباراة إلى مساء الاثنين.

وأثّر الجدل حول برمجة الديربي أيضا على أندية كومو ويوفنتوس وميلان ونابولي، إذ يتعين إقامة المباريات الخمس الخاصة بالفرق الساعية إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في التوقيت نفسه، ما أدى إلى شدّ وجذب استمر أياماً بين سلطات كرة القدم والأمن العام.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي إن موعد الانطلاق الجديد والمؤكد جاء بعد مناقشات بينها وبين محافظ روما والشرطة.

وكان القرار الأولي للمحافظ بنقل الديربي يهدف إلى تفادي تزامنه مع نهائي دورة روما لكرة المضرب للرجال، المقرر في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي الأحد، على بُعد أمتار قليلة من ملعب الأولمبيكو الذي يستضيف مباراة روما ولاتسيو.

ومن المتوقع أن يتوافد آلاف من عشاق التنس إلى مجمع فورو إيتاليكو، فيما تسعى الشرطة إلى تفادي أي أعمال شغب بين جماهير روما ولاتسيو على بعد بضع مئات من الأمتار.