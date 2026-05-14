الهند وأوزبكستان تجريان مشاورات جديدة بشأن العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، أن الهند وأوزبكستان عقدتا جولة جديدة من المشاورات بشأن العلاقات الثنائية وسبل دعم التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات .

ونشر المتحدث باسم الوزارة "رانذير جايسوال"، تدوينة، اليوم على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى فيما يتعلق بهذا الشأن ذكر فيها، أن هذه الجولة تعتبر الجولة السابعة عشرة من المشاورات بين مسئولى وزارتى الخارجية فى البلدين، حيث ترأس الجانب الهندى وكيل الوزارة لشئون الغرب " سيبى جورج" بينما ترأس الجانب الأوزبكى باخرومجون ألويف النائب الأول لوزير الشئون الخارجية فى أوزبكستان.



وقال المتحدث، إن الجانبين بحثا بالتفصيل مجمل العلاقات الثنائية خلال هذه الجولة من المشاورات التى تم عقدها فى العاصمة الهندية "نيودلهى"، وأضاف قائلا "إنه تم التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والابتكار والطاقة، بالإضافة إلى التعاون فى قطاعات التعليم والثقافة".

ونوه المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، إلى أن الجانبين بحثا أيضا المسائل القنصلية وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الجولة السابقة من المشاورات كان قد تم عقدها فى طشقند بأوزبكستان خلال شهر أغسطس عام 2023، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز الشراكة لاستراتيجية بين الهند وأوزبكستان فى مجالات الدفاع والاقتصاد.