لأول مرة.. مواجهة قوية بين بسمة وهبة ومعالج بحقنة القهوة: "بتنزل الكرش في 4 أيام"

في حلقة مثيرة من برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، دار حوار مباشر بين الإعلامية بسمة وهبة وأبو عبد الله معالج بحقنة القهوة تناول حديثًا واسعًا حول طرق إنقاص الوزن وتنظيف القولون خلال فترة قصيرة، وسط حالة من الجدل والتفاعل أثناء المكالمة الهاتفية.

وبدأت بسمة وهبة حديثها بأسلوب مباشر قائلة: «أنا سمعت عنك حاجات كتير، وكلها كويسة»، لتفتح باب النقاش مع أبو عبد الله حول ما يُتداول عن قدرته على "تنزيل الكرش" بسرعة، وردّ عليها بشكل تساؤلي: «حقيقة ولا خرافات؟»، قبل أن تؤكد أنها تريد الاستماع منه مباشرة دون أحكام مسبقة، في إطار حوار واضح وصريح.

وخلال المكالمة، انتقل النقاش إلى أسئلة أكثر تحديدًا، حيث قالت وهبة بلهجة عامية: «بتعمل إزاي بتنزل الكرش اللي موجود أو القولون؟»، ليرد أبو عبد الله بالإشارة إلى ما وصفه بطريقة تعتمد على "تنظيف القولون خلال 4 أيام"، موضحًا أنه يكرر استخدام منتجات أو وصفات معينة قبل الفطور وقبل العشاء، مؤكدًا في الوقت نفسه: «أنا مش دكتور»، وأنه لا يقدم استشارات طبية ولا يتقاضى كشفًا، مشيرًا إلى أنه ينشر آلاف الفيديوهات عبر السوشيال ميديا.

وشهدت المكالمة لحظة ارتباك تقني عندما طلبت بسمة وهبة تغيير مكان وقوفه بسبب ضعف الشبكة وصعوبة السماع، قائلة: «اقف كده في مكان فيه شبكة يا أبو عبد الله»، ليرد بأنه بالفعل في الشارع ويحاول تحسين الإشارة. ومع استمرار الحوار، بدا التوتر واضحًا بسبب انقطاع الصوت أحيانًا، قبل أن تختتم وهبة حديثها بالتأكيد على أنها ستتابع الموضوع وأنها " ورا المكالمة دي" لمزيد من التحقق.

وأكدت بسمة وهبة إلى ما تم تداوله حول قدرة أبو عبد الله على إنقاص الوزن خلال أيام قليلة، دون أن تُغلق الباب أمام النقاش، لكنها ألمحت إلى أهمية التوضيح والتحقق من هذه الادعاءات قبل تصديقها أو تعميمها على الجمهور.

