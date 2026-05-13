بسمة وهبة: كل مواطن مصري أنا بعتبره من أسرتي ومش هقبل يتضحك عليه

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة شديدة اللهجة إلى من وصفتهم بـ"تجار الوهم"، مؤكدة أن صحة المواطن المصري خط أحمر ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المتاجرة بها أو استغلالها.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أنا بقى عايزة أقول لتجار الوهم إنه صحة المواطن المصري أوعى تتاجر بيها، أوعى تتاجر بصحة المواطن المصري، إحنا هنقف لكم، أوعى تتاجر بخداع الناس دي جريمة أخلاقية قبل ما تكون مخالفة قانونية"، مؤكدة أن ما يحدث يمثل اعتداءً أخلاقيًا قبل أن يكون قانونيًا.

وتابعت، أنها تعتبر كل المواطنين المصريين بمثابة أسرتها، قائلة: "كل امرأة ورجل في مصر أنا بعتبرهم من أسرتي"، مشددة على ضرورة وعي الناس وعدم تناول أي أدوية أو منتجات دون الرجوع إلى مختصين، ومتابعة ما يدخل إلى أجسادهم من مواد.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الحذر من المنتجات المنتشرة عبر السوشيال ميديا أو خارج الإشراف الطبي، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، والاعتماد فقط على المصادر الطبية الموثوقة.

