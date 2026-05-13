جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

شاركت الفنانة الشابة جنا دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، متابعيها أحدث إطلالة لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة من الصور التي لاقت تفاعلًا واسعًا.

تفاصيل إطلالة جنا عمرو دياب



وظهرت جنا بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الاسود الدانتيل.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها الطويل بطريقة جذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز جنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد جنا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.