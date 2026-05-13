قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقل طالبة للمستشفى بعد تناول 7 زجاجات مشروب طاقة في الوادي الجديد
هند الضاوي: تقارب تركي إيراني يربك حسابات إسرائيل في الشرق الأوسط
خالد الغندور: الزمالك لا يحتاج إلا لجماهيره المخلصة لدعمه في كل الأوقات
بتروجيت يهزم البنك الأهلي 3-2 في الدوري المصري
إيران: نحتفظ بحق الرد على اعتقال رعايانا في الكويت
الإتحاد يهزم طلائع الجيش بأقدام محمود علاء في الدوري المصري
دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية أمام المحكمة .. السبت المقبل
لازم نفرّق بين الصح والغلط.. بسمة وهبة: مش كل حاجة عند العطار تبقى علاج
ترامب في بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي للصين منذ عام 2017 .. تفاصيل
بسمة وهبة تفتح النار على إعلانات التخسيس الوهمية: مضللة وتلعب بأحلام البشر
برلماني: احتفالية حصاد القمح بالإسكندرية تعكس نجاح الدولة في دعم الأمن الغذائي
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على صحراوي قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لم أستطع كتابة نعيه من صدمة الفراق.. مفيد عاشور يودع حماه عبد الرحمن أبو زهرة

عبدالرحمن ابو زهرة
عبدالرحمن ابو زهرة
يارا أمين

نعى الفنان مفيد عاشور، حماه الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، معبرًا عن حزنه الشديد بعد رحيله.

وكتب مفيد عاشور: «بالأمس شيعت رجلًا عشت معه 38 عامًا من عمري، كان صوفيًا، اشتراكيًا، ناصريًا حتى النخاع، مندفعًا نحو الحق والخير ولا يعرف إلا طريقهما».

وأضاف: «تعلمت منه الكثير، كيف تحافظ على ما تؤمن به من مبادئ، وما تحرص عليه من قيم مجتمعية، وتكون فنانًا حقيقيًا تقدم ما تؤمن به، وكيف تكون إنسانًا».

وتابع رسالته قائلًا: «لم أستطع بالأمس أن أكتب نعيًا في رحيله، من صدمة الفراق الفارقة بين الحقيقة والذهول».

واختتم: “ولا يفوتنى إلا أن أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الشخصى بحالة الفنان عبد الرحمن أبو زهره .. وكذلك الشكر للسيد وزير الصحه د. خالد عبد الغفار .. ومستشفى زايد التخصصي وأطباءه .. والشكر للصديق د. أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية . نسألكم الدعاء والفاتحه لروحه الطاهره”.

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي لتقديم واجب العزاء في الراحل

وشهد العزاء توافد عدد من الفنانين ، من بينهم: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ومصطفى شعبان، وليلى علوي، والمخرج أحمد صقر، والكابتن حسن شحاتة ، الفنانة فردوس عبد الحميد.

وفاة عبد الرحمن ابو زهرة 

وكان أعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الراحل، خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، من خلال كلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان والده، مؤكدًا أن الراحل لم يكن مجرد فنان كبير فقط؛ بل كان إنسانًا صاحب مبادئ ومواقف وإنسانية نادرة.

الفنان مفيد عاشور عبد الرحمن أبو زهرة فيسبوك وفاة عبد الرحمن ابو زهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

ترشيحاتنا

وفد من أئمة الهند يصل للقاهرة

وصول وفد من أئمة الهند للمشاركة في دورة دراسات شرعية حول السنة بالأزهر

أمين البحوث الإسلامية يستقبل مفتي بولندا

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مفتي بولندا تعزيز الوعي الدِّيني

الدكتور عمرو الورداني

الدين لا يحارب الفرح.. عمرو الورداني يفسر قول الله «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»

بالصور

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

أهالي الأخيوة بالشرقية يُشيعون جثمان سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها طعنـ.ـاً | شاهد

تشييع
تشييع
تشييع

القومي للمسرح المصري يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة الـ19

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد