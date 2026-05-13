لم أستطع كتابة نعيه من صدمة الفراق.. مفيد عاشور يودع حماه عبد الرحمن أبو زهرة

نعى الفنان مفيد عاشور، حماه الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، معبرًا عن حزنه الشديد بعد رحيله.

وكتب مفيد عاشور: «بالأمس شيعت رجلًا عشت معه 38 عامًا من عمري، كان صوفيًا، اشتراكيًا، ناصريًا حتى النخاع، مندفعًا نحو الحق والخير ولا يعرف إلا طريقهما».

وأضاف: «تعلمت منه الكثير، كيف تحافظ على ما تؤمن به من مبادئ، وما تحرص عليه من قيم مجتمعية، وتكون فنانًا حقيقيًا تقدم ما تؤمن به، وكيف تكون إنسانًا».

وتابع رسالته قائلًا: «لم أستطع بالأمس أن أكتب نعيًا في رحيله، من صدمة الفراق الفارقة بين الحقيقة والذهول».

واختتم: “ولا يفوتنى إلا أن أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الشخصى بحالة الفنان عبد الرحمن أبو زهره .. وكذلك الشكر للسيد وزير الصحه د. خالد عبد الغفار .. ومستشفى زايد التخصصي وأطباءه .. والشكر للصديق د. أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية . نسألكم الدعاء والفاتحه لروحه الطاهره”.

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي لتقديم واجب العزاء في الراحل

وشهد العزاء توافد عدد من الفنانين ، من بينهم: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ومصطفى شعبان، وليلى علوي، والمخرج أحمد صقر، والكابتن حسن شحاتة ، الفنانة فردوس عبد الحميد.

وفاة عبد الرحمن ابو زهرة

وكان أعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الراحل، خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، من خلال كلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان والده، مؤكدًا أن الراحل لم يكن مجرد فنان كبير فقط؛ بل كان إنسانًا صاحب مبادئ ومواقف وإنسانية نادرة.