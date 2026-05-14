حسام حسن: زيزو اكتشف موهبتي أنا وإبراهيم ..وحلم الطيران الحربي كان يراودنا

كشف حسام حسن عن كواليس بدايته الكروية داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفضل الأول في اكتشاف موهبته وشقيقه التوأم إبراهيم حسن يعود إلى عبد العزيز عبد الشافي، الذي لعب دورًا مهمًا في انضمامهما إلى صفوف القلعة الحمراء خلال مرحلة الاختبارات.

وأوضح حسام حسن، خلال ظهوره في لقاء خاص عبر شاشة أون سبورت، أن اختبارات الأهلي كانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرتهما، خاصة بعدما لمس المسؤولون وقتها امتلاكهما لموهبة كبيرة وقدرات مميزة ساعدتهما لاحقًا على كتابة تاريخ طويل في الكرة المصرية.

وأكد العميد أن هناك شخصيات عديدة كان لها تأثير كبير في مشواره الكروي منذ مرحلة الناشئين، وعلى رأسهم عادل طعيمة، الذي دعمهما بشكل كبير في بداياتهما وساعدهما على تطوير مستواهما الفني داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

كما أشار حسام حسن إلى الدور المهم الذي لعبه محمود السيد، موضحًا أنه كان صاحب قرار تصعيده هو وشقيقه إبراهيم إلى فريق الدرجة الأولى، وهو القرار الذي فتح أمامهما الطريق للتألق مع الفريق الأول وتحقيق العديد من البطولات والإنجازات.

التوأم: حلم الطيران الحربي كان يراودنا

وفي جانب إنساني خلال الحوار، كشف حسام حسن أن حلمه بعيدًا عن كرة القدم كان يتمثل في العمل كطيار حربي، موضحًا أن شقيقه إبراهيم كان يشاركه نفس الطموح منذ الصغر، نظرًا لحبهما الشديد للطيران العسكري والانضباط الذي تتميز به تلك المهنة.

وأضاف العميد أن بداياتهما المادية كانت بسيطة للغاية، مشيرًا إلى أن أول شهادة ادخار في البنك باسمهما كانت بقيمة 4 جنيهات فقط، وهو ما يعكس حجم المعاناة والبساطة التي عاشها التوأم قبل الوصول إلى النجومية والشهرة في عالم كرة القدم.