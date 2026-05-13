لحظات من الطفولة.. لقاء الخميسي تنشر صورة نادرة مع والدها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة نادرة من طفولتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهرت خلالها برفقة والدها في لقطة عائلية بسيطة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة وهي طفلة صغيرة مع والدها، وعلقت عليها بكلمة واحدة فقط: «بابا»، في إشارة إلى مشاعر الحنين والارتباط بوالدها.

وتحرص لقاء الخميسي من حين لآخر على مشاركة جمهورها بلقطات من حياتها الشخصية، وهو ما يلقى دائمًا تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها او يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " الفيس بوك " او إنستجرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معاها بشكل قانوني يمنتهى السرعة