لقاء الخميسي تستعيد ذكريات طفولتها بصورة نادرة مع شقيقتها

استعادت الفنانة لقاء الخميسي، ذكريات طفولتها، برفقة شقيقتها بصورة قديمة لهما وهما صغار.

ونشرت لقاء صورة لها رفقة شقيقتها، وكتبت عليها قائلة: "وأنا صغيرة رفقة شقيقتي التي رافقتني طوال حياتي".



وكانت أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها او يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " الفيس بوك " او إنستجرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معاها بشكل قانوني يمنتهى السرعة .