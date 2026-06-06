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تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد

جنوب سيناء
جنوب سيناء
ايمن محمد

نجح النحات الشاب إسلام النجار، بمدينة طور سيناء، في إبهار الأطفال ورواد شاطئ القمر، بعد أن أبدع في نحت تمساح رملي ضخم بدا وكأنه حقيقي، ما جعله محط أنظار الزائرين وعدسات الكاميرات.

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري حالة من الإعجاب والانبهار بين الأطفال والمصطافين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجوار التمثال الرملي، الذي تميز بدقة تفاصيله وروعة تصميمه.

وقال إسلام النجار إن هدفه من هذه الأعمال الفنية هو إدخال البهجة والسعادة إلى قلوب ورواد الشاطئ، مشيرًا إلى أن التمساح المنحوت مستوحى من «تمساح النيل»، رغم أن هذا النوع لا يعيش في البيئة البحرية أو على سواحل جنوب سيناء.

وأضاف أن تنفيذ المجسم استغرق نحو ثلاث ساعات من العمل المتواصل على الرمال، مؤكدًا أن تفاعل الأطفال وإعجاب الزائرين بالعمل الفني منحه دافعًا كبيرًا للاستمرار في تقديم مزيد من الإبداعات التي تضفي أجواءً من المتعة والفرح على الشواطئ السياحية.

وحظي التمساح الرملي بإشادة واسعة من رواد الشاطئ، الذين اعتبروا العمل نموذجًا مميزًا لفن النحت على الرمال، وقدرة الشباب الموهوب على تحويل الشواطئ إلى لوحات فنية تنبض بالجمال والإبداع.

جنوب سيناء تمساح عملاق شاطئ القمر طور سيناء

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