يورشيتش: أزمة رمضان صبحي أثرت على بيراميدز.. وكنت أتمنى تدريب هؤلاء

كشف كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، أن أزمة رمضان صبحي أثرت على الفريق، مؤكدًا أن اللاعب كان من أهم العناصر داخل الملعب.

وقال، خلال تصريحاته لبرنامج "من القاهرة" عبر قناة أون سبورت ماكس: "لم أكن سعيدًا بما حدث مع رمضان صبحي، لأنه لاعب مؤثر ويملك شخصية قيادية، وفي كثير من اللحظات كان المنقذ للفريق، لكن كثرة المشاكل أثرت عليه."

وأشاد يورشيتش بعدد من لاعبي الأهلي والزمالك، مضيفًا: "كنت أحب العمل مع لاعبين مثل محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، لأنهما قادران على تغيير نتيجة أي مباراة، كما أن حسام عبد المجيد لاعب مميز للغاية، وكنت أتمنى أن يعملوا تحت قيادتي."

كما أثنى على مصطفى زيكو بعد مستواه في كأس العالم، قائلًا: "أنا فخور بما قدمه زيكو، وسعيد لأنني كنت جزءًا من تطوره. منذ البداية كنت أعلم أنه لاعب رائع، وأعتقد أن أمامه مستقبلًا كبيرًا وسيكون إضافة لأي فريق."