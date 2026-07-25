آمال ماهر لـ"صدى البلد": أغنية برشا اتغنت بالصدفة في حفلات أوروبا

كشفت النجمة آمال ماهر كواليس غنائها لأغنية "برشا" خلال حفلاتها الأخيرة في أوروبا، مؤكدة أن تقديمها للأغنية لم يكن ضمن البرنامج المقرر، وإنما جاء بشكل عفوي بسبب تفاعل الجمهور، وهو ما ساهم في تصدرها الترند وتحقيقها انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت آمال ماهر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها سعيدة للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته حفلاتها الأوروبية، مؤكدة أن الاستقبال الذي حظيت به من الجمهور فاق كل توقعاتها.

وأضافت: "كنت مبسوطة جدًا بتفاعل الجمهور، الكبير، والجمهور استقبلني بالزغاريد وحسيت بكمية حب كبيرة جدًا".

وعن كواليس غناء "برشا ، أوضحت آمال ماهر أن الأغنية لم تكن ضمن قائمة الأغاني المقرر تقديمها في الحفل، لكنها غنتها بشكل عفوي بعدما هتف أحد الحضور قائلًا: "بنحبك برشة يا آمال "، لترد عليه على الفور بغناء "برشا برشا يا مدلل"، وهو ما دفع الجمهور للتفاعل معها والغناء بصوت واحد.

وأكدت أن الموقف كان تلقائيًا تمامًا، مشيرة إلى أن اللحظات الصادقة هي الأقرب إلى الجمهور، وقالت: "الأغنية اتغنت بالصدفة بسبب الجمهور، وكان موقف عفوي جدًا، وأنا مؤمنة إن اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب".

وأعربت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بنجاح جولتها الأوروبية، مؤكدة أن هذا النجاح منحها دفعة قوية للاستمرار في تقديم أعمال جديدة تليق بجمهورها في مختلف الدول.

واختتمت تصريحاتها لـ صدى البلد، بالكشف عن استعدادها للفترة المقبلة، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على تحضير مجموعة كبيرة من الأغاني الجديدة، إلى جانب عدد من الحفلات، مشيرة إلى أن جمهورها سيكون على موعد مع العديد من المفاجآت خلال الفترة القادمة.