وجيه عزيز يمزج العواطف والذكريات فى مهرجان الأوبرا الصيفى

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة استمرت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل فى عقد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى يقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث اقيم حفلاً للمطرب والملحن وجيه عزيز وفرقته.

فعلى المسرح المكشوف عاش حشد جماهيرى ضخم من عشاق الفنون الجادة لحظات من البهجة والحنين والأمل، ومع العواطف والذكريات بدأ وجيه عزيز رحلة إبداعية فريدة عبرت عن قدرته على دمج أشكال الإرث الموسيقى بالأساليب الحديثة.

مهرجان الأوبرا الصيفي

مهرجان الأوبرا الصيفي

وبطريقته المميزة فى العزف على آلة العود وصوته الدافئ تجسدت تجربته الموسيقية العميقة فى نخبة مختارة من أعماله الخاصة كان منها قلبك الشاطر، هيلا هيلا، إن مقدرتش تضحك، لو بإيدى، وإيه العمل، يا قرص شمس، الفرح شاطر، من حقنا نحلم، من أول لمسة، حاضر، لو تروح، زعلان شوية وغيرها من المؤلفات التى نظمها كبار الشعراء مثل صلاح جاهين، مجدي نجيب، فؤاد حداد، علي سلامة وآخرين.

جاء الحفل ضمن فعاليات صيف الأوبرا 2026 الذى يضم عروضاً فنية متنوعة تجمع بين الأصالة والحداثة ليتأكد دور الأوبرا الهادف الى تطوير الوجدان وإعادة تشكيل الوعى الفنى فى المجتمع.