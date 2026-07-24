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انفجارات في مخازن أسلحة وغارات جوية تستهدف الحديدة غرب اليمن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات في مخازن أسلحة وغارات جوية تستهدف الحديدة غرب اليمن

انفجارات في مخازن أسلحة وغارات جوية تستهدف الحديدة غرب اليمن
انفجارات في مخازن أسلحة وغارات جوية تستهدف الحديدة غرب اليمن
القسم الخارجي

شهدت مدينة الحديدة غربي اليمن، خلال الساعات الأخيرة، انفجارات في مخازن أسلحة، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع في المدينة، وسط تأكيدات بأن ميناء الحديدة لم يكن هدفًا للهجمات ولم تلحق به أي أضرار.

وأفادت مصادر محلية بأن دوي انفجارات قوية سُمع في مناطق متفرقة من الحديدة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجارات وقعت داخل مخازن لتخزين الأسلحة، دون الكشف عن طبيعة المواد التي كانت موجودة داخل تلك المنشآت أو حجم الخسائر الناتجة عن الانفجارات.

وتزامنت هذه التطورات مع غارات جوية عدة استهدفت مواقع في مدينة الحديدة ومحيطها، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا عسكريًا متصاعدًا، وسط مخاوف من تداعيات العمليات العسكرية على الوضع الإنساني وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدت المعلومات المتداولة أن ميناء الحديدة لم يُستهدف بشكل مباشر، وأنه لم تسجل أضرار في منشآته نتيجة الغارات أو الانفجارات، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يؤديه الميناء في استقبال المساعدات والسلع والوقود، واعتماد ملايين اليمنيين عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتعد مدينة الحديدة وميناؤها من أبرز المناطق الاستراتيجية في اليمن، نظرًا لموقعها على البحر الأحمر، كما تمثل المحافظة إحدى أهم نقاط الدخول للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى البلاد، التي تعاني منذ سنوات أزمة إنسانية واقتصادية حادة.

ويأتي التصعيد الأخير في ظل استمرار التوترات العسكرية في البحر الأحمر، والتي انعكست على حركة الملاحة الدولية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الضربات والهجمات إلى توسيع نطاق المواجهة وتهديد أمن السفن التجارية.

ولم تتضح حتى الآن بشكل كامل الجهة التي نفذت الغارات الجوية أو طبيعة الأهداف التي طالتها، كما لم تصدر تفاصيل رسمية شاملة بشأن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن القصف والانفجارات.

وتترقب الأوساط المحلية والدولية مزيدًا من المعلومات حول ملابسات التصعيد، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تجنب استهداف المنشآت الحيوية وحماية البنية التحتية المدنية، خصوصًا الموانئ التي تمثل شريانًا رئيسيًا لإيصال المساعدات إلى السكان.

ويظل الوضع في الحديدة محل متابعة دولية، في ظل أهمية المدينة الاستراتيجية وتأثير أي تصعيد فيها على الأمن الإقليمي وحركة التجارة البحرية، إضافة إلى التداعيات الإنسانية المحتملة على ملايين المدنيين في اليمن.

مدينة الحديدة اليمن غارات جوية مخازن أسلحة الحديدة انفجارات

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