قبل أمم أفريقيا| محمد كمال: منتخب الكرة النسائية في أفضل مستوياته.. وجاهزون لـ زامبيا

اختتم منتخب مصر للكرة النسائية، تدريباته، اليوم الجمعة، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، قبل السفر غداً إلى المغرب؛ استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد المران الأخير وضع الرتوش الأخيرة على استعدادات الفريق للبطولة، وتنفيذ عدد من الوحدات الفنية والتكتيكية.

وركز الجهاز الفني على رفع معدلات الجاهزية البدنية، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، إلى جانب تطبيق بعض الجمل الخططية وتصحيح الملاحظات الفنية.

واتسم التدريب بالجدية والمنافسة القوية بين اللاعبات لحجز مكان في التشكيل الأساسي.

أفضل مستوى فني وبدني

ومن جهته، قال محمد كمال، المدير الفني لـ منتخب مصر للكرة النسائية، إن الجهاز الفني عمل خلال فترة الإعداد على الوصول باللاعبات إلى أفضل مستوى فني وبدني، قبل انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن الجميع يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، في ظل قوة المنافسة داخل المجموعة، موجهاً الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة على توفير الدعم اللازم للمنتخب قبل المشاركة في البطولة.

تقديم مستوى يليق بالكرة النسائية المصرية

وأكد كمال ثقته فى قدرة اللاعبات على تقديم مستوى يليق بالكرة النسائية المصرية، خلال البطولة، لافتاً إلى أن بعثة المنتخب ستطير إلى الرباط، في التاسعة صباح غد السبت، على أن يخوض المنتخب مرانه الأول، مساء اليوم نفسه، استعداداً للمباراة الأولى أمام زامبيا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب زامبيا، يوم 28 يوليو الحالي، قبل أن يلتقي مالاوي ثم نيجيريا، ضمن منافسات دور المجموعات، حيث يسعى المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية تؤهله إلى الأدوار الإقصائية.