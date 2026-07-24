ناقد رياضي: الإحلال والتجديد أصبحا أولوية داخل منتخب مصر بعد كأس العالم

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يواجه تحديًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في بدء عملية الإحلال والتجديد داخل صفوف "الفراعنة"، بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم.

وكتب طلعت عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن المهمة المقبلة لحسام حسن تتمثل في الدفع بوجوه جديدة وخفض متوسط أعمار اللاعبين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن القوام الأساسي للمنتخب في كأس العالم ضم عددًا كبيرًا من اللاعبين أصحاب الخبرات، موضحًا أن مصطفى شوبير، البالغ من العمر 26 عامًا، كان أصغر عناصر التشكيل الأساسي، بينما تراوحت أعمار بقية اللاعبين بين 27 و34 عامًا.

وأضاف أن التشكيل الأساسي ضم تسعة لاعبين تجاوزت أعمارهم 30 عامًا، من بينهم محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم حافظ، مهند لاشين، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، ومحمد صلاح.

واختتم خالد طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يحتاج إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب الشابة، لكنه يرى أن المهمة لن تكون سهلة في ظل قلة العناصر الواعدة في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن معظم اللاعبين الشباب يفتقدون الخبرة الدولية ويحتاجون إلى الوقت من أجل اكتسابها.