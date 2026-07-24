تقارير: بيراميدز يسعى لخطف أسد الحملاوي من الدوري الروماني

كشفت تقارير صحفية رومانية عن تحرك جديد من جانب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات، من أجل تدعيم خط هجومه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب التقارير، تقدمت إدارة بيراميدز بعرض رسمي تبلغ قيمته 5 ملايين يورو للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب نادي كرايوفا الروماني.

وأضافت التقارير أن إدارة النادي المصري تسعى لحسم الصفقة في أقرب وقت، في ظل اقتناعها بإمكانات اللاعب الفنية، ورغبتها في تعزيز الخط الأمامي بعنصر هجومي جديد.

ويعد الحملاوي من أبرز المهاجمين الذين لفتوا الأنظار في الدوري الروماني، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية.