تحذير أمريكي من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط.. وتوصيات بالاستعداد لإلغاء الرحلات

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس، تحذيرا لمواطنيها على حسابها الرسمي على منصة X، جاء فيه أنه "نظراً لتزايد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع، يجب على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر الشديد، والبقاء متيقظين، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي، وغير ذلك من الاضطرابات".

من جانب آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قيام الصين أو روسيا بتزويد إيران بالأسلحة سيكون "أمرًا سيئًا للغاية" بالنسبة لهما، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن البلدين يشاركان في الصراع الإيراني بشكل مباشر، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

بيع الأسلحة لإيران

وقال ترامب، إن الرئيس الصيني أبلغه خلال اجتماعهما الأخير، بأن “بكين لن تبيع أسلحة لإيران أو تقدم لها دعمًا عسكريًا”، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له أيضًا أنه “لن يزود طهران بالأسلحة”.



