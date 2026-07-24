سعر الدولار اليوم بعد تجاوز احتياطي النقد الأجنبي 55 مليارا

شهد سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لتواصل أسعار الصرف الحفاظ على مستوياتها المسجلة بنهاية آخر جلسات العمل الرسمية، في ظل استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وجاء استقرار سعر الدولار اليوم مدعومًا باستمرار نمو موارد النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب إعلان الحكومة تسجيل احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى في تاريخ مصر، متجاوزًا حاجز 55 مليار دولار لأول مرة.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:

51.28 جنيهًا للشراء.

51.42 جنيهًا للبيع.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا لحركة سوق الصرف داخل القطاع المصرفي.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.30 جنيهًا للشراء. 51.40 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 51.29 جنيهًا للشراء. 51.39 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية 51.25 جنيهًا للشراء. 51.35 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB 51.25 جنيهًا للشراء. 51.35 جنيهًا للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي 51.34 جنيهًا للشراء. 51.44 جنيهًا للبيع.

بنك البركة 51.25 جنيهًا للشراء. 51.35 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس 51.30 جنيهًا للشراء. 51.40 جنيهًا للبيع.



وتعكس هذه الأسعار استمرار حالة الاستقرار التي يشهدها سعر الدولار اليوم داخل البنوك، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع وفقًا لسياسات كل بنك.



احتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا تاريخيًا

في تطور اقتصادي لافت، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز للمرة الأولى في تاريخه 55 مليار دولار.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، فضلًا عن دعم الوفاء بالالتزامات الخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

ويعد ارتفاع الاحتياطي أحد أبرز المؤشرات التي ساهمت في دعم استقرار سعر الدولار اليوم داخل السوق المصرفية.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل النمو

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2025/2026، لتصبح أحد أهم مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى مايو بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بـ32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجلت تحويلات شهر مايو 2026 وحده نموًا بنسبة 13.5% لتبلغ نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار خلال مايو من العام الماضي.

لماذا استقر سعر الدولار؟

استقرار سعر الدولار اليوم يعود إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها:

تجاوز احتياطي النقد الأجنبي مستوى 55 مليار دولار.

استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين بالخارج.

تحسن تدفقات العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.

تنوع مصادر النقد الأجنبي.

استمرار السياسات النقدية الداعمة لاستقرار سوق الصرف.



وتسهم هذه العوامل في توفير السيولة الدولارية داخل البنوك، بما يدعم استقرار سوق النقد ويلبي احتياجات المستوردين والمستثمرين.

متابعة مستمرة لتحركات الدولار

يظل سعر الدولار اليوم من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة من جانب المواطنين والمستثمرين، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة، وتكاليف الإنتاج، وحركة الأسواق.

وتواصل البنوك تحديث أسعار الصرف بصورة يومية وفقًا لآليات العرض والطلب، مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر على حركة الدولار خلال الفترة المقبلة.