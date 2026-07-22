قبض أغسطس اقترب.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يتصدر معاش "تكافل وكرامة" لشهر أغسطس 2026 محركات البحث مع تزايد ترقب آلاف الأسرة المستفيدة لموعد الصرف، ويأتي هذا الاهتمام المكثف في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث يبحث المواطنون عن الآليات الرسمية للاستعلام عن استحقاقهم، وخطوات التقديم للسرائح الجديدة، إلى جانب الشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم النقدي، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمات إلكترونية تساعد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» على متابعة حالة الدعم والاستعلام عن استحقاق معاش شهر أغسطس 2026 بسهولة، ضمن جهود التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، دون الحاجة إلى زيارة الوحدات الاجتماعية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة» يتم بصورة منتظمة في منتصف كل شهر.

وأشارت إلى أن صرف دعم شهر أغسطس 2026 من المقرر أن يبدأ يوم 15 أغسطس، عبر منافذ الصرف المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية، وتقديم عدد من المستندات الأساسية، أبرزها:



-صورة بطاقة الرقم القومي سارية

-شهادات ميلاد الأبناء

-قيد زواج أو طلاق حسب الحالة

-تقرير طبي معتمد في حالات المرض أو الإعاقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على دعم تكافل وكرامة

يتعين على المتقدم تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل:

-بطاقة الرقم القومي سارية.

-شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة.



-وثيقة الزواج أو الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية.

-بيان قيد دراسي للأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا.

-التقارير أو الشهادات الطبية المعتمدة في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.



- ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.

- عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.

- أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

- للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%.

- عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.

- ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة القبول في البرنامج والذي تتمثل في الآتي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــا.



- اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- الضغط على زر «استعلام».

- ستظهر على الفور حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع توضيح المبلغ المستحق.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

-مكاتب البريد المصري.

-ماكينات الصراف الآلي«ATM».



-المحافظ الإلكترونية

-بطاقات ميزة.