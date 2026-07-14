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موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
محمد غالي
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يبحث ملايين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن موعد صرف الدعم النقدي لشهر يوليو 2026، وآليات الاستعلام عن قيمة المستحقات باستخدام الرقم القومي، خاصة مع اقتراب موعد الصرف الشهري، ورغبة الأسر الأولى بالرعاية في التعرف على حقيقة وجود أي زيادات جديدة على قيمة الدعم.

معاش تكافل وكرامة

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء 15 يوليو 2026، صرف الدعم النقدي الشهري للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للجدول الزمني المعتمد من الوزارة.

ويستطيع المستفيدون صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، بالإضافة إلى استخدام بطاقات البرنامج في عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد المدفوعات الحكومية، وإجراء المشتريات لدى المنافذ المعتمدة.

معاش تكافل وكرامة

عدد المستفيدين من البرنامج

يواصل برنامج تكافل وكرامة تقديم الدعم لنحو 4.7 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، بما يقارب 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيما تبلغ الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، بعد تطبيق الزيادة الدائمة بنسبة 25% التي بدأ العمل بها اعتبارا من أبريل 2025.

هل توجد زيادة جديدة في دعم تكافل وكرامة؟

لم تعلن الحكومة أو وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن عن أي زيادة جديدة في قيمة الدعم النقدي المقرر صرفه للمستفيدين خلال شهر يوليو 2026.

وكانت آخر زيادة أقرتها الدولة في البرنامج بنسبة 25%، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2025، وذلك ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي استهدفت دعم الأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار متابعة عمليات الصرف بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي، لضمان انتظام صرف المستحقات وتيسير حصول المستفيدين عليها دون معوقات.

معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة الدعم وقيمة المستحقات إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك.
إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الخانة المخصصة.
الضغط على زر استعلام لعرض بيانات المستفيد وحالة صرف الدعم.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين متابعة موقف البطاقة والاستعلام عن استحقاق الدعم بسهولة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

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