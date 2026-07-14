طريقة عمل مكرونة بالسجق

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة مكرونة بالسجق.

مكرونة بالسجق ..





المقادير :

¾ كيلو مكرونة قلم.

½ كيلو سجق

. بصلة متوسطة مقطعة شرائح رفيعة

. بصلة متوسطة مفرومة ناعم

. ثمرة فلفل أخضر و الوان مقطعة شرائح رفيعة

. 3 فصوص ثوم مقطعة أنصاف

. 3 فصوص ثوم مفروم ناعم.

3 أكواب عصير طماطم طازج ومركز

. 2 ملعقة كبيرة زيت

. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

. ملعقة كبيرة عصير ليمون

. ملعقة صغيرة خل أبيض

. ملح وفلفل أسود.



الطريقة :



اسلقي المكرونة في ماء مغلٍى ومملح. على نار متوسطة، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق، ضعي السجق واتركيه لمدة دقيقتين.

قلبي السجق ثم أضيفي الثوم المقطع نصفين وقلبي، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من البصل المقطع شرائح، وقلبي لمدة دقيقتين. غطي المقلاة، واتركي السجق على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

أضيفي عصير الليمون والخل وقلبي، ثم غطيه واتركيه لمدة 10 دقائق. ارفعي السجق، وصفيه جيدًا من أي سوائل أو دهون، ثم قطعيه إلى قطع صغيرة. على نار متوسطة سخني الزيت، ثم أضيفي البصل المفروم، وقلبيه حتي يذبل.

أضيفي نصف كمية الثوم وقلبي لمدة 30 ثانية، ثم أضيفي عصير الطماطم والصلصة والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

اتركي الصلصة حتى تغلي، ثم غطّي القدر واتركيها على نار هادئة لمدة 15 – 20 دقيقة.

على نار متوسطة، سخني مقلاة غير قابلة للالتصاق، وأضيفي باقي شرائح البصل والثوم والفلفل الأخضر و الالوان وقلبي لمدة 4 دقائق.

أضيفي السجق وقلبي لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي صلصة الطماطم، واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

صفي المكرونة من الماء، ثم أضيفيها إلى السجق والصلصة وقلبي جيدًا. ضعي المكرونة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة