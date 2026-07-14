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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد سداد المستحقات.. فيفا يرفع قضية نهضة الزمامرة من قائمة قضايا الزمالك

صلاح مصدق
صلاح مصدق
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رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، قضية نادي نهضة الزمامرة المغربي ضد الزمالك، بعدما سدد النادي الأبيض المستحقات المالية المتبقية الخاصة بصفقة اللاعب صلاح مصدق.

وجاء إنهاء القضية ضمن تحركات إدارة الزمالك لإغلاق الملفات المالية والقانونية المرفوعة ضد النادي أمام "فيفا"، بعدما نجحت في تسوية مستحقات النادي المغربي بشكل كامل.

ولم تكن قضية نهضة الزمامرة هي الوحيدة التي أنهى الزمالك ملفها خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق للإدارة تسوية مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين والأندية، من بينهم مساعدو المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، والمدرب السويسري كريستيان جروس، واللاعب البنيني سامسون أكينيولا.

كما نجح الزمالك في إنهاء مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة عدي الدباغ، ونادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي في صفقة شيكو بانزا، إلى جانب تسوية مستحقات عمر فرج، وأحمد الجفالي، ويانيك فيريرا، ومدرب الحراس يوجوسلاف لازيتش، بالإضافة إلى مستحقات التونسي فرجاني ساسي.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء جميع القضايا الخارجية، من أجل استقرار النادي وعدم وجود أي أزمات مالية أو قانونية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك نادي الزمالك نهضة الزمامرة صلاح مصدق قضايا الزمالك

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