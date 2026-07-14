كنت هبعت لك مكة.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح

كشف الفنان محمد عادل إمام، خلال استضافته فى برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل مكالمته مع لاعب منتخب مصر محمد صلاح.

وقال محمد عادل إمام: أنا ومحمد صلاح متابعين بعض وبحبه جدا ، ومن أحلى الحاجات اللي جت في تاريخ مصر، وإدى الأمل للمصريين في الوقت المظبوط، وشايف إنه رحلة كفاح ونجاح لازم تدرس".

دخول مكة مجال التمثيل:

واستكمل محمد عادل إمام: امبارح بالصدفة كلمته خلال تواجده في الساحل الشمالي، وكنا أول مرة نتكلم وقالي إنه بيحبني وبيحب أفلامي".

وأضاف: هزر معايا في موضوع من فترة كنت قايل إني عايز بنت صغيرة تمثل معايا قالي كنت هبعت لك مكة”.