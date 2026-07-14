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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الزبدة أم السمنة؟ أيهما أفضل في الحلويات.. سر تغيير الطعم والقوام

أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أسماء عبد الحفيظ
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عند تحضير الحلويات، تحتار كثير من ربات البيوت بين استخدام الزبدة أو السمنة، معتقدات أن الفرق يقتصر على الطعم فقط. لكن الحقيقة أن اختيار نوع الدهون يؤثر بشكل مباشر على قوام الحلوى، وهشاشتها، ورائحتها، وحتى لونها بعد الخبز.

فأيهما يمنح نتيجة أفضل؟ الإجابة تعتمد على نوع الحلوى التي تعدينها.

أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟

قالت الشيف سارة الحافظ، أن الزبدة تُصنع من القشدة، وتحتوي عادةً على نحو 80-82% دهون، بينما تتكون النسبة المتبقية من الماء وكمية قليلة من بروتينات الحليب.

أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟

أما السمنة، سواء كانت بلدية أو نقية، فتحتوي على نسبة دهون أعلى مع كمية ماء أقل بكثير، وهو ما يجعلها تتحمل درجات الحرارة المرتفعة بصورة أفضل.

متى تكون الزبدة هي الخيار الأفضل؟

تُفضل الزبدة في الوصفات التي تعتمد على النكهة، مثل:

  • الكيك الإسفنجي.
  • الكوكيز.
  • الكب كيك.
  • التارت.
  • السينابون.
  • ويرجع ذلك إلى أنها تمنح الحلويات:
  • نكهة غنية ومميزة.
  • لونًا ذهبيًا جميلًا.
  • رائحة شهية أثناء الخبز.
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟

لكن بسبب احتوائها على الماء، قد تكون المخبوزات أقل هشاشة مقارنة بالسمنة في بعض الوصفات.

 

متى تكون السمنة أفضل؟

تتميز السمنة بأنها تمنح العجين قوامًا أكثر تفتتًا وهشاشة، لذلك تُستخدم كثيرًا في:

  • البسكويت.
  • البيتي فور.
  • الغريبة.
  • الكحك.
  • المعمول.

كما أنها تساعد على الحصول على قوام رملي يذوب في الفم، وهي ميزة يصعب تحقيقها باستخدام الزبدة وحدها.

 

هل يمكن استخدامهما معًا؟

ويعتبر ذلك من أفضل الحلول في كثير من الوصفات.

فمزج الزبدة مع السمنة يمنحك:

  • نكهة الزبدة الغنية.
  • هشاشة السمنة.
  • قوامًا متوازنًا.
  • لونًا جيدًا بعد الخبز.
  • ولهذا تعتمد بعض الوصفات الاحترافية على خليط من الاثنين بدلًا من استخدام أحدهما فقط.

 

هل يمكن استبدال الزبدة بالسمنة؟

  • يمكن ذلك في كثير من الوصفات، لكن النتيجة قد تختلف.
  • فعند استبدال الزبدة بالسمنة قد يصبح القوام أكثر هشاشة، بينما تقل النكهة اللبنية المميزة للزبدة.
  • أما استبدال السمنة بالزبدة فقد يجعل بعض أنواع البسكويت أو الكحك أقل تفتتًا وأكثر طراوة.

 

أخطاء تؤثر على النتيجة

للحصول على أفضل نتيجة، تجنبي هذه الأخطاء:

  • استخدام الزبدة وهي مذابة في وصفة تتطلب زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة.
  • الإفراط في خفق الزبدة أو السمنة أكثر من اللازم.
  • استبدال الزبدة بالسمنة بنفس الكمية في جميع الوصفات دون مراعاة اختلاف نسبة الماء.
  • استخدام دهون ذات جودة منخفضة، مما يؤثر على الطعم والرائحة.

أيهما أفضل صحيًا؟

من الناحية الغذائية، يحتوي كل من الزبدة والسمنة على نسبة مرتفعة من الدهون والسعرات الحرارية، لذا يُنصح بتناولهما باعتدال. ويعتمد الاختيار بينهما على التوازن الغذائي للشخص ونوعية النظام الغذائي الذي يتبعه، وليس على الاستخدام في وصفة واحدة فقط.

الكيك والبسكويت الفرق بين الزبدة والسمنة في الحلويات الحلويات

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الزبدة أم السمنة؟ أيهما أفضل في الحلويات.. سر تغيير الطعم والقوام

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