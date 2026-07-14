يشهد خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور 2026، اهتماما متزايدا من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، التي تتيح إنهاء العديد من الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور، بما يوفر الوقت والجهد على أصحاب المركبات.

وأتاحت النيابة العامة مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، تشمل الاستعلام عن المخالفات المرورية، وسداد قيمتها، وتقديم التظلمات عبر موقعها الرسمي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2026

يمكن لقائدي المركبات الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية المسجلة على سياراتهم إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمة الاستعلامات.

الضغط على مخالفات رخص المركبات.

إدخال بيانات الرخصة ورقم السيارة في الأماكن المخصصة.

الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، تظهر جميع المخالفات المسجلة على المركبة، مع بيان قيمتها وتاريخ تحريرها.

خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور 2026

كما تتيح النيابة العامة خدمة التظلم على المخالفات إلكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمة التظلمات.

تحديد نوع التظلم سواء كان لرخصة القيادة أو رخصة المركبة.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على تفاصيل المخالفات لعرض المخالفات المسجلة.

اختيار المخالفة المطلوب التظلم عليها.

الضغط على أيقونة تظلم.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

استكمال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيا.

متابعة نتيجة التظلم

بعد الانتهاء من تقديم التظلم، يحصل مقدم الطلب على رقم مرجعي وإيصال إلكتروني يمكن الاحتفاظ به لمتابعة حالة الطلب، فيما يتم إخطاره بنتيجة التظلم فور الانتهاء من فحصه من خلال وسائل التواصل المسجلة.

نظام حماية جديد لبيانات المواطنين

اعتمدت النيابة العامة نظاما جديدا لحماية بيانات المستخدمين أثناء الاستعلام عن المخالفات، يعتمد على تقنية OTP، حيث يتم إرسال رمز تحقق يستخدم لمرة واحدة إلى الهاتف المحمول المسجل لصاحب الرخصة، بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات وتأمين عمليات الدخول إلى الخدمة.

سداد المخالفات إلكترونيا وتوصيل شهادة براءة الذمة

بعد الاستعلام عن المخالفات، يمكن للمواطن سداد قيمتها إلكترونيا عبر الهاتف المحمول باستخدام وسائل الدفع المتاحة، كما تتيح الخدمة طلب استخراج شهادة براءة الذمة المرورية وتوصيلها إلى محل الإقامة من خلال البريد المصري، مقابل سداد رسوم التوصيل، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل وحدات المرور.