مفاجأة في أزمة أرض الزمالك.. الأوقاف تقترح الشراكة مع النادي لحل الأزمة

طرح خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، نموذجًا متكاملًا قائمًا على الشراكة كحل عملي لأزمة أرض نادي الزمالك، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الهيئة ومساندة النادي ماليًا، من خلال استثمار الموقع وتوليد عوائد مستدامة للطرفين.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أطراف الأزمة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وعدد من المسؤولين المعنيين، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على دعم الأندية الرياضية وتذليل التحديات التي تواجهها، بما يمكنها من أداء دورها الرياضي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت، بما يحقق الاستقرار والاستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح مدبولي أن هذا التحرك يأتي في إطار السعي لحل أزمة أرض نادي الزمالك التابعة لهيئة الأوقاف، بعد نجاح الحكومة سابقًا في تسوية ملف أرض النادي بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكدًا أن الهدف الحالي هو تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، استعرض وزير الأوقاف موقف الأرض والحلول المطروحة، مؤكدًا أن المقترحات المقدمة تمثل أفكارًا مبتكرة تضمن حق الهيئة، وفي الوقت نفسه تدعم نادي الزمالك في ظل التحديات المالية التي يواجهها، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الشباب والرياضة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة وجود حالة من التعاون والمرونة بين جميع الأطراف، مشددًا على أن الهدف المشترك هو حل الأزمات التي تواجه الأندية ومراكز الشباب، وتوفير بيئة مناسبة لنموها واستمرارها.

تفاصيل مقترح الشراكة بين الاوقاف ونادي الزمالك

وفي السياق ذاته، أوضح خالد الطيب أن مقترح الشراكة يرتكز على أحد نموذجين رئيسيين، يهدفان إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق هيئة الأوقاف وقدرة نادي الزمالك المالية، من خلال خلق مصادر دخل حقيقية ومستدامة، لافتًا إلى أن الدراسات المالية التفصيلية لا تزال قيد الإعداد لضمان الوصول إلى أفضل سيناريو ممكن من الناحيتين الاقتصادية والقانونية.

بدوره، أكد رئيس نادي الزمالك وجود تعاون فعلي مع هيئة الأوقاف للوصول إلى حلول توافقية، معربًا عن رغبة النادي الجادة في إنهاء هذا الملف بشكل يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المرورية الخاصة بالمشروعات المقترح تنفيذها ضمن نموذج الشراكة، تمهيدًا للوصول إلى حل نهائي وجذري لأزمة أرض النادي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع ودعم استقرار الكيان الرياضي.