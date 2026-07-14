أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حسم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل الدائر بشأن إمكانية مشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود محاولات لمنح الأندية المصرية مقاعد إضافية في البطولات القارية.

أكد أبوريدة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”، أن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بالفعل بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لدراسة زيادة عدد المقاعد المخصصة للاتحادات صاحبة التصنيف الأعلى في مسابقات الأندية الأفريقية، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري أن هذا الطلب جاء في ضوء التطور الكبير الذي شهدته الكرة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب النتائج المميزة التي حققتها المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس العالم 2026، وهو ما يستحق بحسب رؤيته إعادة النظر في نظام توزيع المقاعد داخل البطولات القارية.

وأشار أبوريدة إلى أن الطلب لا يزال قيد الدراسة، مؤكدًا أنه ينتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي سيحسم موقفه بشكل رسمي بعد مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء.

وأضاف أن أي تعديل في نظام المشاركة أو زيادة عدد الأندية يتطلب موافقة الجهات المختصة داخل “كاف”، ولا يمكن اعتباره قرارًا نهائيًا قبل صدور الموافقة الرسمية.

وفي المقابل، كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أبدت تحفظها على مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، كما رفضت إجراء أي تعديل على النظام الحالي للمسابقتين، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بشأن فرص قبول الطلب المصري.

وكان النادي الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وهو ما يعني مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وفقًا للوائح الحالية، بينما يغيب عن منافسات دوري أبطال أفريقيا، إلا إذا اعتمد الاتحاد الأفريقي تعديلات جديدة على نظام توزيع المقاعد خلال الفترة المقبلة.



