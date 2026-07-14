قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
لمحدودي الدخل.. أرخص سيارة زيرو في مصر بنصف مليون جنيه
أندرويد فقط.. طريقة تشغيل حسابين WhatsApp Business على نفس الهاتف
حاولتا المرور عبر مسار ملغوم.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في ⁠مضيق هرمز
دعاء آخر فجر من محرم.. 10 كلمات تسلمك من المصائب وتصب عليك الرزق صبا
أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلي
بسبب الوضع الأمني.. السفارة الأمريكية في الإمارات تعلق جميع المواعيد القنصلية
إطلاق صافرات الإنذار في البحرين والداخلية توجه رسالة للمواطنين
ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز
أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
دعاء الوضوء لصلاة الفجر.. 5 كلمات تثبت قدمك على الصراط يوم القيامة
محمد صلاح وهيثم حسن .. أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل استاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

هانى ابوريده
هانى ابوريده
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حسم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل الدائر بشأن إمكانية مشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود محاولات لمنح الأندية المصرية مقاعد إضافية في البطولات القارية.

أكد أبوريدة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”، أن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بالفعل بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لدراسة زيادة عدد المقاعد المخصصة للاتحادات صاحبة التصنيف الأعلى في مسابقات الأندية الأفريقية، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري أن هذا الطلب جاء في ضوء التطور الكبير الذي شهدته الكرة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب النتائج المميزة التي حققتها المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس العالم 2026، وهو ما يستحق بحسب رؤيته  إعادة النظر في نظام توزيع المقاعد داخل البطولات القارية.

وأشار أبوريدة إلى أن الطلب لا يزال قيد الدراسة، مؤكدًا أنه ينتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي سيحسم موقفه بشكل رسمي بعد مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء.

وأضاف أن أي تعديل في نظام المشاركة أو زيادة عدد الأندية يتطلب موافقة الجهات المختصة داخل “كاف”، ولا يمكن اعتباره قرارًا نهائيًا قبل صدور الموافقة الرسمية.

وفي المقابل، كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أبدت تحفظها على مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، كما رفضت إجراء أي تعديل على النظام الحالي للمسابقتين، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بشأن فرص قبول الطلب المصري.

وكان النادي الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وهو ما يعني مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وفقًا للوائح الحالية، بينما يغيب عن منافسات دوري أبطال أفريقيا، إلا إذا اعتمد الاتحاد الأفريقي تعديلات جديدة على نظام توزيع المقاعد خلال الفترة المقبلة.


 

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

سعر الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

سقوط مفاجئ لأسعار الذهب بعد إعلان ترامب.. بكام عيار 21 ؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

ترشيحاتنا

حسام حسن

حسام حسن: منحت مرموش فرصًا كثيرة.. ودفعت بهيثم حسن بعد تراجع ثقته

طارق الجنايني

صيغة للعدالة.. طارق الجنايني يطالب بدراسة آليات تطبيق حق الأداء العلني قبل إقراره

المساعدات المصرية

اللجنة المصرية لإغاثة غزة: جهود متواصلة لتوفير المياه والمساعدات وسط ظروف إنسانية قاسية

بالصور

بسبب الضغوط العالمية.. فولكس فاجن تدرس شطب 50 ألف وظيفة حول ‏العالم

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
حسام حسن

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد