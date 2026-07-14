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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحدودي الدخل.. أرخص سيارة زيرو في مصر بنصف مليون جنيه

لمحدودي الدخل.. أرخص سيارة زيرو في مصر بنصف مليون جنيه
لمحدودي الدخل.. أرخص سيارة زيرو في مصر بنصف مليون جنيه
قسم السيارات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت علامة سوزوكي اليابانية عن عودة سيارتها “ألتو” من جديد للسوق المصري بموديل 2027، لتصبح أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 535 ألف جنيه.

الأمر الذي سيجعل لهذه السيارة أفضلية في الفئة الاقتصادية، بسبب سعرها المناسب قياساً بما تقدمه من ميزات في فئتها، ولها رصيد بالفعل عبر تجربة موديلاتها السابقة.

خاصةً في ذلك تواجد سيارات أخرى بنفس التجهيزات، ولكن بتسعير أعلى من سعر سوزوكي ألتو، التي باتت الأرخص في مصر بين السيارات الجديدة.

تأتي سوزوكي ألتو موديل 2027 بمحرك سعة 1000 سي سي، يتكون من 3 سلندر، بقوة 65 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، أي أنها ستوفر في استهلاك البنزين خاصةً داخل المدينة.

كما تقدم سوزوكي ألتو موديل 2027  مقصورة مناسبة توفر تجربة قيادة مريحة وآمنة مع عدد 6 وسائد هوائية “ايرباج”، مع حساسات ركن خلفية، وزجاج كعربي، ومكيف، وسنتر لوك بالريموت.

أضف إلى ذلك جنوط قياس 13 بوصة، ونظام مكابح “فرملة” من نوعي ABS و ESP.

يمكنك الحصول على سوزوكي ألتو موديل 2027 بالسعر الرسمي لها وهو 535 ألف جنيهاً.

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