مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

أثارت تصريحات منسوبة للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بشأن محافظة الشرقية، موجة من الغضب، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث بانفعال خلال اجتماع داخل مقر النقابة، مستخدمًا عبارات اعتبرها البعض مسيئة لأبناء المحافظة.

وفي أول رد فعل برلماني، وجّه النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، رسالة شديدة اللهجة إلى نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي إساءة أو انتقاص من كرامة أبناء الشرقية.

وقال منصور إن ما صدر من عبارات بحق أهالي المحافظة يمثل تجاوزًا غير مقبول، مشددًا على أن الشرقية بتاريخها وأبنائها وما قدمته من شهداء وقامات وطنية في مختلف المجالات، لا يمكن أن تكون محل تطاول أو سخرية.

فيديو مصطفى كامل عن الشرقية يثير الجدل

وتعود الواقعة إلى مقطع فيديو متداول، قيل إنه جرى تصويره داخل مكتب نقيب المهن الموسيقية، ظهر خلاله مصطفى كامل في حالة انفعال أثناء حديثه مع عدد من الحاضرين عن انتخابات النقابة في الشرقية.

وظهر مصطفى كامل، بحسب الفيديو المتداول، وهو يوجه انتقادات حادة لطريقة إدارة الانتخابات والنشاط النقابي في المحافظة، مستخدمًا أوصافًا أثارت اعتراضات واسعة ودفعت النائب إمام منصور إلى التدخل.

مطالبة باعتذار رسمي لأهالي الشرقية

وطالب عضو مجلس النواب نقيب المهن الموسيقية بتقديم اعتذار واضح ورسمي إلى أبناء محافظة الشرقية، مؤكدًا أنه لن يتهاون في الدفاع عن كرامة أهالي دائرته ومحافظته.

ولوّح منصور باللجوء إلى الأدوات الرقابية والبرلمانية التي يتيحها الدستور، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، حال عدم تقديم الاعتذار المطلوب.

وأكد النائب إمام منصور أن الإساءة إلى أبناء الشرقية لا تمس أفرادًا بعينهم، وإنما تمثل انتقاصًا من محافظة تضم ملايين المواطنين، مختتمًا رسالته بالتأكيد على أن «كرامة أهل الشرقية خط أحمر، وهذه الإهانة لن تمر مرور الكرام».