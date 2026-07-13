أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

عادت أسعار الذهب في مصر إلى التراجع خلال تعاملات اليوم، بعد الارتفاع الذي سجلته أمس، بالتزامن مع تحركات أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية. وشملت الانخفاضات مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى جانب تراجع الجنيه الذهب، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لاتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة.

تراجع جديد

تراجع سعر الذهب عيار 24 من 6726 جنيهًا إلى 6674 جنيهًا، بانخفاض 52 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 من 5885 جنيهًا إلى 5840 جنيهًا، بانخفاض 45 جنيهًا.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 من 5044 جنيهًا إلى 5006 جنيهات، بتراجع 38 جنيهًا.

وتراجع سعر الجنيه الذهب من 47000 جنيه إلى 46640 جنيهًا، بانخفاض 360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6674 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 6118 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5840 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5006 جنيهات.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3893 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 207585 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب عيار 21 نحو 181637 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 46718 جنيهًا.