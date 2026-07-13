عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة نشرت فيديوهات خادشة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الجيزة؛ لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشر صانعة المحتوى مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهمة في أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه؛ تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

واعترفت المتهمة، بمواجهتها، بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.