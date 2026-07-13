استعرض بسيارته .. القبض على طالب بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "فان" بأداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بالإسماعيلية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 10/ الجارى على النحو المُشار إليه خلال مشاركته بحفل زفاف أحد أصدقائه.



تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

