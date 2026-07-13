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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة مفاجئة من حسن شحاتة بشأن مشاركة الأهلي أفريقيًا

حسن شحاته
حسن شحاته
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه لا يرى أي مشكلة في مشاركة النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في ظل الجدل الدائر بشأن إمكانية زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.

منتخب مصر 

وقال حسن شحاتة، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب": “مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟ أنا مش شايف فيها مشكلة.”

وتأتي تصريحات شحاتة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن الطلب يأتي في ضوء الإنجازات التي حققتها المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المقترح يهدف إلى رفع عدد الأندية المشاركة لبعض الاتحادات، وفقًا لمعايير التصنيف، إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفدرالية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية.

حسن شحاته منتخب مصر الاهلي

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