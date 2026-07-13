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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين في روسيا

إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين بروسيا
إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين بروسيا
شيماء جمال
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، هجوما أوكرانيا واسع النطاق، باستخدام طائرات مسيرة على مطاري "أوكراينكا" و"شاغول" العسكريين في مقاطعتي آمور وتشيليابينسك الروسيتين.

ووفقا لما جاء عبر الفضائية الأولى المصرية،  تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات مسبقة بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بنشر طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية ومحطات تحكم أرضية متنقلة في حاويات ومناطيد في مقاطعة بريانسك، استعدادا لهجمات إرهابية واسعة النطاق على المطارات العسكرية في مقاطعتي آمور وتشيلابينسك.

وتم نشر طائرات مسيرة في بريانسك، باستخدام مركبات جوية غير مأهولة ومناطيد و قام عملاء كييف بعد ذلك بنقل المعدات في سيارات محملة بالأجهزة المنزلية، إلى عمق الأراضي الروسية، مباشرة نحو مطاري "أوكراينكا" و"شاغول"، حيث تم تجميعها وإعدادها للاستخدام في مرائب مستأجرة.

أوكراينكا شاغول لأمن الفيدرالي الروسي روسيا أوكرانيا

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