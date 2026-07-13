الخارجية الإيرانية: الوسطاء يواصلون جهودهم لتسهيل الحوار بين طهران وواشنطن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الخارجية الإيرانية، أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتسهيل الحوار بين طهران وواشنطن.

كما قال التلفزيون الإيراني بأن القوات الإيرانية دمرت طائرة مسيرة من طراز لوكاس في بندر عباس.

خلال ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني أن السبيل الوحيد لفتح هرمز هو إنهاء تدخلات الجيش الأمريكي واحترام سيادة الدول المطلة عليه.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: استمرار التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز سيؤدي لحوادث أكبر في قطاع النفط والغاز العالمي.

تابع الحرس الثوري الإيراني: العدو الأمريكي استهدف مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر جنوب غربي البلاد.