أمريكا تعلن انتهاء هجوم واسع على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) انتهاء تنفيذ موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن العمليات استهدفت عشرات المواقع العسكرية في مناطق متفرقة باستخدام ذخائر دقيقة، ضمن مساع لتعطيل القدرات الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تستخدم لتهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن الضربات شملت منظومات الدفاع الجوي، والرادارات الساحلية، ومنصات الصواريخ، وقدرات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الزوارق السريعة التابعة للقوات الإيرانية، وذلك عبر عمليات مشتركة شاركت فيها مقاتلات أمريكية وقطع بحرية وطائرات مسيّرة هجومية، فضلاً عن استخدام مسيرات بحرية هجومية انتحارية للمرة الأولى.

وأكدت القيادة المركزية أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، مشددة على أن إيران لا تملك السيطرة عليه.

وأضافت أن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة ستواصل الحفاظ على جاهزيتها لضمان أمن الملاحة وحماية السفن التجارية، مؤكدة استمرار عملياتها في مواجهة ما وصفته بالتهديدات والمضايقات التي تستهدف حركة النقل البحري في المنطقة.