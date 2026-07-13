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سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية
سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية
عبد الفتاح تركي
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يحظى سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو متابعة حركة المعدن الأصفر داخل السوق المحلية، حيث حافظت أسعار الذهب على آخر مستوياتها المسجلة في محال الصاغة قبل بداية التعاملات، بعد الارتفاع الذي سجله سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات وفقًا لآخر التحديثات.

ويواصل سعر الذهب في مصر تصدر مؤشرات البحث، في ظل متابعة مستمرة من المقبلين على الزواج، والراغبين في الادخار، والمتعاملين في سوق الذهب، لمعرفة أحدث أسعار الأعيرة المختلفة، إلى جانب سعر الجنيه الذهب، وقيمة المصنعية التي تختلف من محل صاغة إلى آخر.

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سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم عند آخر مستوياتها المسجلة مساء أمس الأحد، بعدما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات، ليستقر عند المستويات الحالية وفق آخر تحديثات سوق الصاغة.

ويأتي استقرار الأسعار بعد الزيادة الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر، وسط متابعة متواصلة من المواطنين الراغبين في التعرف إلى أحدث أسعار البيع والشراء، خاصة أن الذهب يعد من أكثر أدوات الادخار والاستثمار التي تحظى باهتمام واسع داخل السوق المصرية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات الإثنين 13 يوليو 2026 نحو 6697 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، ويحظى باهتمام عدد من المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5860 جنيهًا للجرام خلال تعاملات الإثنين 13 يوليو 2026، وذلك وفق آخر تحديثات الأسعار.

أما بالنسبة إلى المصنعية، فتتم إضافة قيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية بحسب المشغولات الذهبية والمحل والمنطقة، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلك يختلف من مكان إلى آخر.

سعر الذهب عيار 18 في الصاغة

بلغ سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 5022 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار من الخيارات التي يفضلها عدد من المشترين، خاصة في بعض المحافظات التي يزداد فيها الإقبال على المشغولات المصنعة من هذا العيار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الإثنين 13 يوليو 2026 إلى 46880 جنيهًا، وفق آخر الأسعار المعلنة، ويحرص كثير من المواطنين على متابعة سعره بصورة يومية باعتباره من أبرز وسائل الاستثمار والادخار في الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات الإثنين 13 يوليو 2026 على النحو الآتي:

  • سعر الذهب عيار 24: 6697 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 21: 5860 جنيهًا.
  • قيمة المصنعية على عيار 21: من 100 إلى 150 جنيهًا تضاف إلى سعر الجرام المعلن.
  • سعر الذهب عيار 18: 5022 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب: 46880 جنيهًا.
سعر الذهب

متابعة مستمرة لأسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب استقطاب اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الراغبين في شراء الحُلي والمشغولات الذهبية أو من المستثمرين الذين يتابعون حركة المعدن الأصفر بصورة يومية، كما يحرص الكثيرون على متابعة أسعار الأعيرة المختلفة وسعر الجنيه الذهب وقيمة المصنعية قبل اتخاذ قرار الشراء، في ظل التغيرات التي يشهدها سوق الذهب بصورة مستمرة.

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