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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مسلسل الأستاذ وموعد بدء التصوير

النجم أحمد العوضي
النجم أحمد العوضي
أوركيد سامي
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كشف الفنان أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن أحدث تطورات مسلسله الجديد «الأستاذ»، الذي يستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد العوضي إن مسلسل «الأستاذ» يمر حاليًا بمرحلة الكتابة والتحضيرات، حيث يعمل صناع المسلسل على الانتهاء من السيناريو وتجهيز التفاصيل الخاصة بالعمل قبل انطلاق التصوير.

وأوضح العوضي أن الخطة الحالية تتضمن بدء تصوير مسلسل «الأستاذ» في نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة واختيار باقي فريق العمل.

ويترقب جمهور أحمد العوضي تفاصيل المسلسل الجديد، خاصة مع حالة النشاط الفني التي يعيشها خلال الفترة الحالية، وحرصه على تقديم تجارب متنوعة تحمل شخصيات وأحداثًا مختلفة.

ومن المنتظر أن يتم الكشف خلال الفترة المقبلة عن المزيد من التفاصيل الخاصة بمسلسل «الأستاذ»، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين في البطولة وتفاصيل الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي ضمن أحداث العمل.

ويواصل صناع المسلسل العمل على التحضيرات النهائية استعدادًا لانطلاق التصوير في نهاية يوليو، تمهيدًا لتقديم العمل للجمهور خلال الفترة المقبلة.

ويعد مسلسل «الأستاذ» من الأعمال التي ينتظرها جمهور أحمد العوضي، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها والنجاحات التي حققها في عدد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية 

النجم أحمد العوضي اخبار الفن نجوم الفن

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