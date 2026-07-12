قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار ومواصفات دينزا B5 موديل 2026 في السوق السعودي
مقتل قيادي كبير بوزارة الإتصالات الإيرانية في غارة أمريكية على محافظة هرمزغان
شبكة عالمية تفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-7-2026 في مصر
سر نضج الفول في 30 دقيقة بدل 12 ساعة.. استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة
القبض على طفل سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة في الإسماعيلية
وفاة الطفلة الثانية ضحية الأب المتهم بإشعال النيران في زوجته وأبنائه الثلاثة بأسيوط
إيران .. انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية
محافظة الجيزة تستجيب لعدد من الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقف فوق العربية.. القبض على المتهم بالتعدي على قائد سيارة بالإسكندرية
فتوح: مبقتش أحب ميسي ومش عايزه يكسب أي بطولة
وظائف خاليه برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل قرار إيقافها عن العمل.. محامية سوهاج تستغيث بـ"القومي للمرأة": أتعرض لتمييز بسبب عدم ارتداء الحجاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تقدمت المحامية "ل. خ" بمحافظة سوهاج بشكوى واستغاثة إلى المجلس القومي للمرأة، بشأن ما وصفته بتعرضها لممارسات تمثل تمييزًا وتعسفًا ضدها بسبب عدم ارتدائها الحجاب، مؤكدة أن الأمر امتد إلى بيئة عملها وممارستها لمهنة المحاماة.

وقالت المحامية في شكواها إنها تعرضت خلال الفترة الماضية لمضايقات وتعليقات ومواقف متكررة من بعض المحامين، إلى جانب ما وصفته بمواقف سلبية داخل الإطار النقابي، الأمر الذي جعلها تشعر بوجود تمييز في التعامل معها بسبب مظهرها الشخصي واختياراتها الخاصة، وليس بناءً على كفاءتها المهنية أو التزامها بواجبات المهنة.

ماذا حدث؟

وأضافت أنها تعرضت لموقف داخل إحدى الجلسات العلنية، حيث تم منعها من دخول الجلسة بواسطة رئيس الدائرة، بحسب ما ورد في شكواها، موضحة أنها أُبلغت من أحد أعضاء اللجنة النقابية المنتخبين بوجود اعتراض على مظهرها الشخصي وعدم ارتدائها الحجاب.

وأشارت المحامية إلى أنها كانت متواجدة داخل المحكمة لمباشرة عملها كمحامية، وأنها لم ترتكب بحسب ما ذكرت في شكواها، أي أمر يخالف وقار المحكمة أو احترامها، مؤكدة أن منعها من حضور الجلسة تسبب في أضرار مهنية ومعنوية لها.

وأوضحت أنها تبين لها لاحقًا عدم صحة بعض الادعاءات التي تم تداولها بشأن الواقعة، وأنها ترى أن الأمر ارتبط بمحاولات لإجبارها على ارتداء الحجاب، وهو ما اعتبرته تدخلًا في اختياراتها الشخصية.

كما انتقدت المحامية موقف بعض المسؤولين عن الشأن النقابي، مؤكدة أنها لم تجد الدعم الكافي، وأن بعض المواقف من وجهة نظرها ساهمت في استمرار حالة التمييز أو التغاضي عنها، بما أثر على شعورها بحقها في ممارسة مهنتها بحرية ومساواة.

وطالبت المحامية المجلس القومي للمرأة بفحص تفاصيل الشكوى والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من الوقائع التي ذكرتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرضها أو غيرها من المحاميات لأي تمييز أو تضييق أثناء ممارسة العمل بسبب المظهر الشخصي أو المعتقدات، طالما كان ذلك في إطار الالتزام بواجبات المهنة واحترام القواعد المنظمة لها.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محامية محامية سوهاج المجلس القومي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟

ترشيحاتنا

كبدة البصل المكرمل

طريقة عمل كبد الفراخ بالبصل المكرمل .. وصفة شهية بخطوات سهلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟.. ماذا يحدث للجسم عند مضغ القرنفل كل صباح؟

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد