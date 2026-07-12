إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء تُجري مفاوضات حاليًا مع ثلاثة مدربين أجانب لاختيار أحدهم لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك

وأضاف حتحوت، عبر صفحته على فيسبوك، أن الزمالك لا يزال يتمسك بالأمل في رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي، بما يسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة حال إنهاء الملف بنجاح.

وكان قد أكد فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نادي الزمالك بات قريبًا من إنهاء ملف أزماته المالية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح عامر أن عدد القضايا المتبقية على الزمالك انخفض إلى 10 قضايا فقط، بعدما كانت 19 قضية في وقت سابق، مشيرًا إلى أن أصعب هذه الملفات يتعلق بمستحقات اللاعب إبراهيم نداي.

وأضاف أن نداي يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية دفعة واحدة، والتي تبلغ 1.7 مليون دولار، رافضًا أي مقترحات لتقسيط المبلغ.