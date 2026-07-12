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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: صلاح بعد هدف الأرجنتين الثالث كان متأكد إنها ضربة جزاء لمصر

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر
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كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط عن كواليس مثيرة من مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، نقلًا عن لاعب المنتخب الوطني مهند لاشين.

وأوضح عبدالباسط أن لاشين أكد أنه تواصل مع قائد المنتخب محمد صلاح عقب تسجيل الأرجنتين الهدف الثالث، مشيرًا إلى أن صلاح كان مقتنعًا بوجود ركلة جزاء مستحقة لصالح منتخب مصر في اللقطة التي سبقت الهدف.

وقال مهند لاشين، بحسب ما نقله أحمد عبدالباسط: «كلمت صلاح بعد هدف الأرجنتين التالت، وقالي أنا متأكد إن دي ضربة جزاء لينا، وصلاح مكنش مصدق خالص قرار الحكم، وكان مستني الحكم يرجع لتقنية الـVAR ويحسب ركلة الجزاء ويلغي هدف الأرجنتين».

وأضاف عبدالباسط أن هذه الرواية تعكس حجم الجدل الذي صاحب القرارات التحكيمية خلال اللقاء، والتي أثارت ردود فعل واسعة بين الجماهير والمحللين عقب خروج المنتخب المصري من البطولة


 

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