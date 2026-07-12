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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دياب يهنئ منتخب مصر بعد تكريم الرئيس: أعادوا الفخر للمصريين

أحمد دياب
أحمد دياب
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حرص أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على تهنئة منتخب مصر الوطني، عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين والجهاز الفني، تقديرًا لما قدمه المنتخب من أداء مميز خلال مشاركته الأخيرة.

منتخب مصر

وأكد دياب، في بيان، أن التكريم يعكس حرص الدولة على تقدير كل من يرفع اسم مصر ويحقق إنجازات تُسعد الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة تمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس رابطة الأندية الشكر للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر بها الفريق واستعادة شخصية المنتخب داخل الملعب، مؤكدًا أن الأداء المشرف أعاد البسمة والفخر إلى ملايين المصريين.

واختتم دياب رسالته بالتأكيد على ثقته في قدرة الكرة المصرية على مواصلة المنافسة بقوة في المحافل الدولية، قائلًا: "شكرًا منتخب مصر... رفعتوا رأس كل مصري".

أحمد دياب منتخب مصر الاهلي

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