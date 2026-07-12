قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يضع حجر أساس فرعه الجديد فى المنصورة الجديدة غداً
بلاغ للنائب العام.. المهندسين تتهم مسؤولين بالنقابة بشبهة التواطؤ في قضية "يوتن"
خلال 48 ساعة.. إعلان تنسيق الثانوية العامة بسوهاج وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور
الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية تعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر
مدرب الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا : وقف الحظ بجانبنا لأنهم تلقوا بطاقة حمراء
وزير التموين يلتقي النواب والشيوخ.. وقرارات لتسريع الاستجابة لمطالب المواطنين
سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟
المادة بـ100 جنيه | ننشر ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026
مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026
يتصدر قائمة المرشحين.. من هو أولي فورتي الذي اقترب من تدريب الزمالك؟
مدرب منتخب سويسرا ينتقد التحكيم بعد الهزيمة ضد الأرجنتين بكأس العالم
قطر.. إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا اعتراض الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد قليل.. بدء محاكمة موظف تسبب في إلغاء رحلة جوية من الدمام للقاهرة

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم
مصطفي رجب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تنظر بعد قليل،  الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة موظف كتب على منديل ورقى عبارات يوجود قنبلة فى الطائرة، وذلك انتقاما ونكاية فى قائد الطائرة الذى تشاجر معه، في القضية 760 لسنة 2025 جنايات النزهة.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "حامد.إ"، ارتكب عملا إرهابيا باستخدام التهديد والترويع في الخارج بان استقل الطائرة المملوكة للشركة محل عمله بميناء الدمام الجوي والمزمع قيامها في رحلة المتجهة للقاهرة، وجهز منديلا ورقيا دون عليه عبارة تضمنت التهديد بوجود عبوة مفرقعة على متن الطائرة قاصدا من ذلك ترويع قائد الطائرة وطاقمها الجوي وركابها وتهديدهم بتفجيرها باستخدام تلك العبوة، وكان ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام والاضرار بالاقتصاد الوطني.

ووجه للمتهم تهم تعطيل سير وسيلة من وسائل النقل الجوية بان عطل سير الطائرة المملوكة لشركة مصر للطيران.

وقال المتهم في التحقيقات، أنه حال مباشرة عمله كفني أجهزة بفرع شركة مصر للطيران بالدمام، وفى حال وصول الطائرة للشركة محل عمله إلى الميناء الجوي محل عمله، كلف بالمشاركة بأعمال صيانتها قبل إقلاعها بالرحلة الرقيمة "2588"، والمتجه لميناء القاهرة الجوي، وجرت مشادة بينه وبين قائد الطائرة، فاستعان بمنديل ورقي ودون عليه عبارة تتضمن التهديد بوجود عبوة مفرقعة بها، وألقى المنديل داخل غرفة قيادتها قاصد من ذلك إلقاء الرعب في نفس قائدها، وعقب إقلاع الطائرة برحلتها عثر قائد الطائرة على المنديل الذي توجد به عبارات التهديد ليتم إلغاء الرحلة وعودتها لميناء الدمام.

الدائرة الثانية إرهاب المستشار وجدى عبد المنعم محاكمة موظف جنايات النزهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

الزمالك

مصدر: أكثر من مدرب مغربي على رادار الزمالك.. وجون إدوارد يقود المفاوضات

سعر الذذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن

لاعب صنداونز

زوجة جايدن آدامز لاعب صنداونز تكشف تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

ترشيحاتنا

خلال الفعالية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك في قمة "تحول التعليم" بباريس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة تحتفل بعيد الرسل بعد ختام رحلة صوم امتدت لأسابيع

منتخب مصر للسيدات

مديرة قادرون باختلاف تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات بفضية المونديال

بالصور

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

أبيض X أسود.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها خلال الحمل

. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد