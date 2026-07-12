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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إنجازات الأوقاف من 2014 لـ 2026.. عمارة المساجد والزي الأزهري للأئمةو افتتاح 15 ألف مسجد

الأوقاف
الأوقاف
إيمان طلعت
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مثَّلت إنجازات وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله أحد أبرز مظاهر اهتمام الدولة منذ عام ٢٠١٤م، من خلال خطة شاملة لإحلال المساجد وتجديدها وصيانتها وفرشها، بالتوازي مع الارتقاء بالأئمة وتعزيز هويتهم الأزهرية، بما يعزز رسالة المسجد ويواكب مسيرة الجمهورية الجديدة.

انجازات الأوقاف من 2014 لـ 2026 

وأثمرت مشروعات وزارة الأوقاف عن إحلال وتجديد وصيانة وفرش ١٤,٦٧٩ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو ٢٨ مليارًا و٨٠ مليون جنيه، بما أسهم في توفير بيئة دعوية متكاملة، وتعزيز الدور الديني والمجتمعي للمساجد وفق أعلى المعايير الإنشائية والفنية.

وامتدت إنجازات وزارة الأوقاف إلى دعم السادة الأئمة من خلال مشروع الزي الأزهري، إذ بلغ إجمالي ما جرى توزيعه منذ انطلاق المشروع عام ٢٠٢٠م وحتى اليوم ٣١١,٤٩١ زيًّا أزهريًّا كاملًا، ترسيخًا للهوية الأزهرية، وإبرازًا للهيئة اللائق بالإمام، بما يعزز مكانته في أداء رسالته الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وتجسد هذه الإنجازات رؤية وزارة الأوقاف في الجمع بين عمارة بيوت الله والارتقاء بالإمام، بما يعزز رسالة المسجد في بناء الإنسان، وترسيخ الوعي الرشيد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، تأكيدًا لدور المسجد في خدمة المجتمع، وإسهامًا في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

الأوقاف عمارة بيوت الله انجازات الأوقاف

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