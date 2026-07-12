الأوقاف: 28 مليارًا و80 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المساجد منذ عام 2014 وحتى 2026

مثَّلت إنجازات وزارة الأوقاف، في عمارة بيوت الله أحد أبرز مظاهر اهتمام الدولة منذ عام ٢٠١٤م، من خلال خطة شاملة لإحلال المساجد وتجديدها وصيانتها وفرشها، بالتوازي مع الارتقاء بالأئمة وتعزيز هويتهم الأزهرية، بما يعزز رسالة المسجد ويواكب مسيرة الجمهورية الجديدة.

إحلال وتجديد وصيانة وفرش ١٤٦٧٩ مسجدًا

وأثمرت مشروعات وزارة الأوقاف عن إحلال وتجديد وصيانة وفرش ١٤,٦٧٩ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو ٢٨ مليارًا و٨٠ مليون جنيه، بما أسهم في توفير بيئة دعوية متكاملة، وتعزيز الدور الديني والمجتمعي للمساجد وفق أعلى المعايير الإنشائية والفنية.

تسليم ٣١١٤٩١ زيًّا أزهريًّا للأئمة

وامتدت إنجازات وزارة الأوقاف إلى دعم الأئمة من خلال مشروع الزي الأزهري، إذ بلغ إجمالي ما جرى توزيعه منذ انطلاق المشروع عام ٢٠٢٠م وحتى اليوم ٣١١,٤٩١ زيًّا أزهريًّا كاملًا، ترسيخًا للهوية الأزهرية، وإبرازًا للهيئة اللائق بالإمام، بما يعزز مكانته في أداء رسالته الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

عمارة بيوت الله والارتقاء بالإمام

وتجسد هذه الإنجازات رؤية وزارة الأوقاف في الجمع بين عمارة بيوت الله والارتقاء بالإمام، بما يعزز رسالة المسجد في بناء الإنسان، وترسيخ الوعي الرشيد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، تأكيدًا لدور المسجد في خدمة المجتمع، وإسهامًا في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

إنجازات متميزة لـ الأوقاف في تنفيذ شروط الواقفين

واصلت الإدارة العامة لـ الأوقاف والمحاسبة، التابعة للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جهودها في تنفيذ شروط الواقفين وصرف المستحقات المالية لمستحقيها، بما يجسد رسالة الوقف في تحقيق التكافل المجتمعي، ويؤكد حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من أموال الوقف وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية، وفق أعلى معايير الدقة والحوكمة.

إنجازات متميزة في تنفيذ شروط الواقفين خلال العام المالي 2025/ 2026

وخلال العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦م، بلغ إجمالي ما جرى صرفه ٢٩,٩٩٩,٤٦٦ جنيهًا، استفاد منه ١٦,٣٤٣ مستفيدًا، وتنوعت أوجه الصرف بين النفقات والإعانات، والتوكيلات، والمرتبات الخيرية، والاستحقاقات الأهلية، واستحقاقات الجمعيات، وإصلاح المدافن والمضايف، وتعزيز المديريات، والتسويات المالية.

وتعكس هذه الجهود كفاءة منظومة العمل بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، وحرصها على الإدارة الرشيدة لأموال الوقف، بما يسهم في تعظيم أثرها المجتمعي، وتحقيق رسالتها في خدمة المستحقين وتنفيذ شروط الواقفين بكل أمانة ودقة.