قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أزمة نفسية .. شاب يتخلص من حياته بالمنوفية
ألفاريز: سنفعل كل شيء لكي يفوز ميسي بكأس العالم مرة أخرى
ناقد رياضي: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تحفيزية.. والناشئون مفتاح مستقبل الكرة المصرية
صحيفة إسكتلندية: إمام عاشور موهبة استثنائية وسيكون صفقة الموسم فى سيلتك
الأهلي يضع حجر أساس فرعه الجديد فى المنصورة الجديدة غداً
بلاغ للنائب العام.. المهندسين تتهم مسؤولين بالنقابة بشبهة التواطؤ في قضية "يوتن"
خلال 48 ساعة.. إعلان تنسيق الثانوية العامة بسوهاج وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور
الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية تعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر
مدرب الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا : وقف الحظ بجانبنا لأنهم تلقوا بطاقة حمراء
وزير التموين يلتقي النواب والشيوخ.. وقرارات لتسريع الاستجابة لمطالب المواطنين
سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟
المادة بـ100 جنيه | ننشر ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يلتقي النواب والشيوخ.. وقرارات لتسريع الاستجابة لمطالب المواطنين

وزيرالتموين
وزيرالتموين
محمد صبيح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يحرص على عقدها بشكل منتظم، التقى  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعدد من  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل السياسي والتنسيق المستمر بين الوزارة وممثلي الشعب.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب في نقل احتياجات ومطالب المواطنين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة التعامل مع الطلبات والمقترحات المقدمة من خلالهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والأنشطة المرتبطة بمنظومة التموين والتجارة الداخلية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المتعلقة بالخدمات التموينية، واحتياجات بعض المنشآت التموينية، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف تطوير مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

ووجّه السيد الوزير إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة فرز ودراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة النواب، والتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارة للرد عليها والانتهاء من بحثها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق صالح المواطنين ويعزز من كفاءة الاستجابة للطلبات الجماهيرية.

كما شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية بشكل منتظم، في إطار نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتور شريف فاروق الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

الزمالك

مصدر: أكثر من مدرب مغربي على رادار الزمالك.. وجون إدوارد يقود المفاوضات

سعر الذذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن

لاعب صنداونز

زوجة جايدن آدامز لاعب صنداونز تكشف تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

ترشيحاتنا

مدارس تكنولوجيا

مدرسة تقبل 20 طالبا.. تعرف على مدارس تكنولوجيا تطبيقية بديلة للثانوي العام

صورة ارشيفية

خبير: أي تصعيد في مضيق هرمز يهدد أسواق الطاقة ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والعماني تطورات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والعماني تطورات الأوضاع الإقليمية

بالصور

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

أبيض X أسود.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها خلال الحمل

. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد