مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن وسلطنة عُمان وتؤكد تضامنها معهما

تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان الشقيقتين والتي أسفرت عن سقوط صواريخ داخل الأراضي الأردنية واستهدفت مواقع في سلطنة عُمان، في تطور خطير يمثل مساساً بسيادة البلدين ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يمس أمنهما واستقرارهما، كما تجدد رفضها لأي اعتداءات تستهدف سيادة الدول العربية الشقيقة، وتدعو إلى وقف التصعيد فوراً، وتغليب الحلول السياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.