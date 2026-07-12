رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في دبي.. 8 أغسطس

أعلن الفنان رامي جمال عن تقديم أول حفل غنائي له في مدينة دبي، ضمن حفلاته الصيفية، في أول لقاء يجمعه بجمهوره في الإمارات، احتفالًا بصدور ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "دي علامة".

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 8 أغسطس المقبل على مسرح الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، على أن يتم طرح التذاكر يوم الاثنين الموافق 13 يوليو.

بوستر حفل رامي جمال

ألبوم رامي جمال

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغنيات ألبومه الجديد «دي علامة»، التي تحمل عنوان «أنا استاهل»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» ومنصات الاستماع الموسيقية المختلفة.

وروج رامي جمال للأغنية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حيث نشر مقطعًا منها، وعلق: «أنا استاهل عشان عمال سنين صابر كأني بقسوتك جاهل.. اسمعوا أغنية "أنا استاهل" من ألبوم دي_علامه دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع».

وتحمل الأغنية طابعًا رومانسيًا حزينًا، وتعبر كلماتها عن مشاعر الندم والخذلان بعد الاستمرار في علاقة مؤذية، ومن أبرز كلماتها: «أنا استاهل عشان عمال سنين صابر.. كأني بقسوتك جاهل.. أنا استاهل لأني وافقت على القسوة مع اللي لا كان ولا يسوى وجنبه بعيش».

ألبوم دى علامة

كان رامي جمال قد مهّد لإطلاق الألبوم، بطرح أغنية "ليلة ورا ليلة" التي جمعته بالنجم المغربي سعد لمجرد، والتي حققت تفاعلًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لطرحها، لتكون أولى مفاجآت الألبوم قبل صدوره الكامل.

الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع وميكس عمرو الخضري.

ويضم ألبوم "دي علامة" مجموعة من التعاونات الفنية مع أبرز صناع الأغنية في مصر، في مقدمتهم الملحن عمرو مصطفى والشاعر تامر حسين، إلى جانب عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين؛ في إطار سعي رامي جمال لتقديم تجربة موسيقية متجددة تجمع بين التنوع والحداثة.