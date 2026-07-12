صعب وطويل.. تعرف على أراء طلاب الثانوية بالإسكندرية في امتحان الرياضيات

سادت حالة من الحزن والاستياء بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، عقب خروجهم من لجان امتحان مادة الرياضيات البحتة، مؤكدين أن الامتحان جاء طويلاً واحتوى على عدد من الأسئلة التي احتاجت إلى وقت أكبر من الزمن المخصص للإجابة.

الامتحان تضمن مستويات متفاوتة

وأوضح عدد من الطلاب أن الامتحان تضمن مستويات متفاوتة، إلا أن الجزء الأكبر منه جاء في مستوى الطالب المتميز، وهو ما تسبب في عدم تمكن الكثيرين من الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة داخل الوقت المحدد، مشيرين إلى أن عامل الوقت كان من أبرز التحديات التي واجهتهم.

وأكد الطلاب أن طول الامتحان، إلى جانب احتوائه على أفكار تحتاج إلى تركيز ودقة في الحل، أدى إلى خروج العديد منهم في حالة من الحزن والقلق بشأن تأثير ذلك على درجاتهم، مطالبين بمراعاة مستوى الامتحان عند أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وشهدت محيط لجان الامتحانات بالإسكندرية تجمع أولياء الأمور في انتظار أبنائهم، حيث حرصوا على مواساتهم والتخفيف من حالة التوتر التي سيطرت على عدد كبير من الطلاب عقب انتهاء الامتحان، وسط آمال بأن تكون هناك مراعاة في تقدير الإجابات بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن العدالة للجميع.